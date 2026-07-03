Irak’tan Şehit Ayetullah Hamaney’in cenaze törenine yoğun katılım

Irak’tan, 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşen Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve beraberindeki isimler için başkent Tahran'da düzenlenen cenaze ve taziye merasimlerine yoğun katılım gösterildi.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak halkı ve devletinin taziyelerini sunmak üzere Tahran’a ulaştı.

Tahran’daki törenlere katılan Iraklı heyetler arasında Direniş Cephesi komutanları ve siyasi parti temsilcileri de önemli bir yer tuttu. Haşdi Şabi’den üst düzey bir heyet, Falah el-Feyyad liderliğinde ve Bedir Koalisyonu Başkanı Hadi el-Amiri’nin katılımıyla tören alanına gelerek Ayetullah Hamaney için saygı duruşunda bulundu ve taziyelerini iletti.

Öte yandan Necef ve Kerbela il meclislerinden gelen geniş bir heyet ile Irak’ın önde gelen İslam alimleri ve şahsiyetler, Şehit Hamaney’e veda için Tahran’da hazır bulundu.

