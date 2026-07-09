Şehit Ayetullah Hameney tarihte eşine az rastlanan bir liderdi

Al Mayadeen kanalına göre; Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Lübnan’da yaptığı konuşmada İran Devrimi’nin şehit lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’i “çağdaş tarihte eşine az rastlanan bir lider” olarak nitelendirdi.

Naim Kasım, Irak’ta Ayetullah Hamaney’in cenaze töreninin düzenlendiği sırada yaptığı açıklamada, “İmam Hamaney kendi döneminin eşsiz bir şahsiyeti ve tarihte örneği çok az bulunan istisnai bir liderdi” dedi.

Şehit Ayetullah Hamaney’in küresel gelişmeleri analiz edebilen tecrübeli bir siyasetçi olduğunu belirten Hizbullah lideri, “Dünya meselelerinin boyutlarını uluslararası düzeyde kavrayan bir liderdi” değerlendirmesinde bulundu.

Şeyh Naim Kasım ayrıca, Hizbullah Genel Sekreteri olarak göreve geldiği dönemden Ayetullah Hamaney’in şehadetine kadar geçen süreçte, kendisinden Hizbullah’a yönelik herhangi bir talep gelmediğini söyledi.