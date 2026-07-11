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11 Tem 2026 11:13

Erakçi: ABD mutabakatı ihlal etti

Erakçi: ABD mutabakatı ihlal etti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, ABD'yi mutabakatın 9. maddesini ihlal etmekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın bugüne kadar üstlendiği taahhütlere bağlı kaldığını ifade etti.

Erakçi, ABD Hazine Bakanı'nı hedef alarak, Washington'ın mutabakatın 9. maddesini ihlal ederek kendi yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti.

Bakan Erakçi, bunun ABD'nin daha önce gerçekleştirdiğini savunduğu diğer ihlal ve yanlış adımların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Erakçi, "Gerçek açıktır; tek çözüm, her iki tarafın da üstlendiği taahhütlere karşılıklı olarak bağlı kalmasıdır." ifadelerini kullandı.

News ID 1937471

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