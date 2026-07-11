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11 Tem 2026 11:58

Dışişleri Bakanı Erakçi Umman'da

Dışişleri Bakanı Erakçi Umman'da

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi tarafından karşılandı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, resmî temaslarda bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'ta gitti.

Erakçi, Maskat'ta Dışişleri Bakanlığı binasında Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi tarafından karşılandı.

Erakçi'nin ziyareti kapsamında iki bakanın, İran ile Umman arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

Tarafların ayrıca ortak iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.

News ID 1937472

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