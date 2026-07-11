Dışişleri Bakanı Erakçi Umman'da

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, resmî temaslarda bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'ta gitti.

Erakçi, Maskat'ta Dışişleri Bakanlığı binasında Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi tarafından karşılandı.

Erakçi'nin ziyareti kapsamında iki bakanın, İran ile Umman arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

Tarafların ayrıca ortak iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.