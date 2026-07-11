İran: ABD ile müzakere talebimiz olmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile müzakere talebinde bulunmadığını söyledi.

Bekayi, "Her zamanki sorumlu yaklaşımımız doğrultusunda bölgesel arabuluculardan birinin İran'a gelerek son durumu görüşme talebini geri çevirmedik. Bu ziyaret bugün Meşhed'de gerçekleşti ve görüşlerimizi Katarlı tarafa ilettik." ifadelerini kullandı.

ABD mutabakatı defalarca ihlal etti

ABD'nin yeni yaptırımlarını eleştiren Bekayi, Washington'ın imzalanmasının üzerinden yalnızca 22 gün geçen mutabakatın birçok maddesini ihlal ettiğini öne sürdü.

İranlı sözcü, petrol satışına ilişkin alınan kararlar ile yeni yaptırımların mutabakatın çeşitli maddelerine aykırı olduğunu savunarak, "Bizim ilkemiz taahhüde karşı taahhüttür. Karşı taraf yükümlülüklerini ihlal ederse İran da gerekli karşılığı verir." dedi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonuçsuz kaldı

Bekayi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın talebiyle düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısının da herhangi bir sonuç vermediğini belirtti.

2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının hukuken geçerliliğini yitirdiğini savunan Bekayi, Çin ve Rusya'nın da toplantının düzenlenmesine karşı çıktığını söyledi.

Bekayi ayrıca, İran'ın saldırılarda zarar gören nükleer tesislerde denetime izin vermemesine yönelik eleştirileri reddederek, uluslararası kuruluşların öncelikle ABD ve İsrail'in saldırılarını kınaması gerektiğini ifade etti.

Erakçi Umman'a gidiyor

Dışişleri Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin cumartesi günü Umman'a gerçekleştireceği ziyaretin ana gündem maddelerinden birinin Hürmüz Boğazı ve deniz ulaşımının güvenliği olacağını açıkladı.

Bekayi, İran ile Umman arasında son aylarda bu konuda teknik görüşmeler yapıldığını belirterek, ziyaretin Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz trafiğini kolaylaştırmaya yönelik istişarelerin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.