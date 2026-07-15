Galibaf’tan İran halkına önemli mesaj: Savaşa hazır olmalıyız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, son dönemde bölgede tırmanan çatışmalar ve kamuoyunda tartışılan "savaş ihtimali" ile "müzakere" konularına dair önemli bir mesaj yayımladı. İran halkına hitap eden Galibaf, ABD ile olan rekabeti "varoluşsal bir mücadele" olarak tanımladı.

ABD ile olan mevcut durumu "varoluşsal bir savaş" olarak nitelendiren Galibaf, Washington yönetiminin nihai hedefinin İran İslam Cumhuriyeti’ni devirmek ve ülkeyi parçalamak olduğunu söyledi.

Galibaf, "Düşmanın bu stratejisi değişmedi. ABD, her fırsatta İran'a darbe vurmayı amaçlayan emperyalist bir karaktere sahiptir; güçlü bir İran’ı asla kabul etmezler" ifadelerini kullandı.

Galibaf, "Savaşta ya da müzakerede tek yolumuz, kendi öz gücümüze dayanmak ve güçlenmektir. Milli çıkarlarımızı korumak için başka bir seçeneğimiz bulunmuyor" dedi.

"Savaştan yana değiliz ancak vatanımızı korumak için sonuna kadar direnmeye hazır olmalıyız" diyen Galibaf, diplomasinin önemine de değindi. Müzakerelerin ancak somut kazanımlar sağladığı sürece anlamlı olduğunu belirten Galibaf, "İran’ın faydalanmadığı bir anlaşmanın geçerliliği yoktur. Eğer bir mutabakat, pratikte bir fayda sağlamıyorsa ona bağlı kalmamız için hiçbir neden yoktur" şeklinde konuştu.