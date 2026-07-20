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20 Tem 2026 09:12

Devrim Muhafızları: Kuveyt'teki ABD üssünü İHA'larla vuruldu

Devrim Muhafızları: Kuveyt'teki ABD üssünü İHA'larla vuruldu

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü'nde ABD'ye ait erken uyarı radarı, bir ekipman hangarı ve MQ-9 İHA hangarını hedef aldıklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, yayımladığı bildiride, "Nasr 2" operasyonunun 22. dalgası kapsamında Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü'nde bulunan ABD unsurlarına yönelik insansız hava aracı saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Açıklamada, saldırıda ABD'ye ait erken uyarı radar sisteminin tamamen imha edildiği, ayrıca hava ekipmanları ve yedek parçalarının bulunduğu bir hangar ile MQ-9 tipi insansız hava araçlarının konuşlu olduğu hangarın vurulduğu ve çok sayıda İHA'nın ateşe verildiği belirtildi.

Bildiride, söz konusu saldırının ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarına misilleme olduğu ifade edilirken, Kuveyt halkına da ABD askeri varlığına karşı çıkmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

News ID 1937599

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