İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne saldırısında çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, yayımladığı 40 numaralı bildiride, Ürdün'ün er-Rukban bölgesinde ABD askerlerinin konuşlandığı bir yerleşkeye düzenlenen saldırıda çok sayıda Amerikan askerinin öldürüldüğünü ifade etti.

Bildiride, "Nasr 2" operasyonunun 24. dalgası kapsamında Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin ABD güçlerine yönelik "cezalandırıcı operasyonlarını" sürdürdüğü belirtilerek, saldırının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Bildiride, "Hiçbir milletin değerler sisteminde, gelişmiş silahları masum çocukları öldürmek için kullanan korkak askerler kahraman olarak görülmez. Dünyanın özgür halkları bu savaş suçlularını yakında yaptıklarının hesabını vermeye zorlayacaktır." ifadelerine yer verildi.