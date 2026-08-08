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8 Ağu 2026 14:32

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan “Hürmüz” açıklaması: İran'ın şartı belli oldu

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan “Hürmüz” açıklaması: İran'ın şartı belli oldu

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin Tahran’ın özel mekanizma ve şartlarına tabi olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Muhibbi, Hürmüz’ün açılmasının İran-Umman arasında yürütülen müzakerelerle bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı’nın İran için yalnızca ekonomik bir su yolu olmadığını, aynı zamanda coğrafi ve stratejik bir güç unsuru olduğunu vurgulayan Tuğgeneral Muhibbi, “Hürmüz Boğazı’nın açılması, ABD’nin İran’ın şartlarını tamamen kabul etmesine ve bölgesel müzakere sürecine müdahale etmekten vazgeçmesine bağlıdır. ABD, İran’ın şartlarını kabul ettiği an, Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır” diye konuştu.

News ID 1937865

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