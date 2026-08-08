Hürmüz'de BAE'ye ait gemi hedef alındı

Arap medyasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda füzeli saldırıya uğradığını açıkladı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

İran'dan Hürmüz Boğazı şartı

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının İran'ın belirlediği mekanizma ve koşulların ABD tarafından kabul edilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Muhibbi, boğazın açılmasının ABD'nin İran'ın koşullarını kabul etmesine ve bölgesel müzakerelere müdahale etmekten vazgeçmesine bağlı olduğunu belirterek, "Eğer ABD, İran'ın koşullarını kabul ederse, Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacaktır" ifadelerini kullandı.

