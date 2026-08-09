ABD herhangi bir kazanım elde edemeden yenilgiyi kabul etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, son savaşın ABD’nin herhangi bir kazanım elde edemeden yenilgiyi kabul ettiği tek savaş olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Muhibbi, elde edilen başarı ve zaferde gazeteciler ile medya mensuplarının çalışmalarının da önemli payı bulunduğunu belirterek, “Bu başarı ve zaferin bir bölümü şüphesiz gazetecilerin ve medya çalışanlarının çabalarına borçludur” dedi.

İran’ın savaşta izlediği mevcut stratejiye değinen Tuğgeneral Muhibbi, bu stratejinin geçmişteki politikaların devamı olduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Muhibbi, “Direniş; sonsuza kadar, hiçbir sona ve yenilgiye uğramadan düşmanı mağlup edene kadar sürdürülecek değişmez stratejimizdir” diye konuştu.

Tuğgeneral Muhibbi, İran’ın düşmanı daha önce belirlediği hedeflerden hızla geri adım atmaya zorladığını ve hedeflerinin gerileme sürecine girdiğini savundu.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, “Düşman bugün bütün çabasını Hürmüz Boğazı’nı açmaya harcayacak noktaya geldi. Daha önce açık olan bu boğazı şimdi yeniden açmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nın önemine dikkat çeken Tuğgeneral Muhibbi, “Hürmüz Boğazı bizim için yalnızca bir su yolu değil, mevcut koşullarda bir savaş coğrafyasıdır” dedi.

Tuğgeneral Muhibbi, İran’ın mevcut stratejisinin Hürmüz Boğazı’nı korumak olduğunu belirterek, bu stratejinin düşmanın İran’ın tüm şartlarını kabul etmesine kadar devam edeceğini söyledi.