Dışişleri Bakanı Erakçi’den ABD’nin yeni İran kararına tepki

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslam Devrimi'nin kurucusu Ayetullah Humeyni’nin türbesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ABD’nin yeni İran politikalarına sert tepki gösterdi.

Erakçi, Washington’un daha önce askeri operasyon ve saldırı tehditlerinde bulunduğunu, ardından yeniden ekonomik baskı politikalarına yöneldiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik “ekonomik operasyon” söylemini daha önce uygulanan politikaların tekrarı olarak değerlendiren Erakçi, “Trump’ın iddia ettiği ekonomik süreç, yalnızca tekrarlanan bir senaryodan ibarettir. Bu, ABD politikalarında sürekli olarak gördüğümüz bir gözdağı verme çabasıdır. Bir bakıma, defalarca izlediğimiz ve nasıl karşılayacağımızı, nasıl mücadele edeceğimizi çok iyi bildiğimiz ‘tekrar bir film’ ile karşı karşıyayız” dedi.

Erakçi, ABD’nin askeri veya ekonomik baskı içeren eski planlara geri dönmesini, Washington’un içinde bulunduğu “çaresizliğin bir göstergesi” olarak nitelendirdi.

Bakan Erakçi, ABD’nin İran halkı karşısında yeni bir seçenek geliştiremediğini ve daha önce sonuç vermediğini öne sürdüğü politikaları yeniden gündeme getirdiğini belirterek, “İran'ın büyük milleti karşısında akıllarına başka bir çare gelmiyor ve sürekli tekrarlanan planları yeniden sahneye koyuyorlar.” diye konuştu.

