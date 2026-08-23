Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir yarın Tahran’a geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in Tahran’a ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Bekayi’nin verdiği bilgiye göre, Mareşal Asım Münir pazartesi günü resmi bir heyetin başkanlığında Tahran’a gelecek.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ziyaretin İran-Pakistan arasındaki ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ve Pakistan’ın bölgede barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik yapıcı çabalarının sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
Asım Münir’in ziyaret kapsamında İranlı üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.
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