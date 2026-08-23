İranlı yetkiliden İngiltere ve Fransa'ya uyarı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, 100’den fazla deneyimli İngiliz ve Fransız diplomatın hükümetlerini, İsrail rejiminin politikasının “etnik temizlik” ve “Filistin’i ortadan kaldırma” yönünde ilerlediği konusunda uyardığını belirtti.

Garibabadi, diplomatların Londra ve Paris yönetimlerinden silah transferlerinin durdurulması, yerleşimlerle ticaretin yasaklanması ve Lahey’deki mahkemelerin kararlarının uygulanması konusunda somut adımlar atılmasını talep ettiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Londra ve Paris bu durum karşısında ‘endişelerini dile getirme’ ifadesinin arkasına saklanmamalı. Silah göndermeye ve rejime her türlü desteği sürdürmek, İsrail rejiminin işlediği suçlara destek ve ortaklık konusunda bilinçli bir tercihtir.” dedi.