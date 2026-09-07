Galibaf’tan ABD Hazine Bakanı Bessent’e tepki: “Kalkış yapmadan önce biraz ısın!”

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in “hayal ürünü” açıklamalarına tepki gösterdi.

Galibaf, “ABD’de motorin fiyatları tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Artık bir şeyler düşünmenin zamanı!” ifadelerini kullandı.

Galibaf’ın mesajının tamamı şöyle:

“Atlamaya hazır ol; kalkış yapmadan önce şu birkaç konuyla iyice ısınman gerekiyor:

1- ABD’de motorin fiyatları tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Artık bir şeyler düşünmenin zamanı!

2- ABD tahvillerinin en büyük sahiplerinden biri olan Japonya, yüksek miktarda tahvil satmaya başladı. Japonya’nın dolara zarar veren bu ekonomi politikasıyla keyfin bol olsun!

3- Dünyanın en büyük ulusal varlık fonuna sahip Norveç, 80 milyar dolarlık ABD tahvilini satıyor. Belki Norveç’in adını Norway yerine Americaway olarak değiştirirsin. Tıpkı Kanada’daki Ontario Gölü konusunda yaptığınız gibi. Böylece en azından etkili bir iş yapmış olursun!

4- İsrail’e ait olan ABD Savaş Bakanlığı’nın personel alım oranı ciddi şekilde düştü ve personel sıkıntısıyla karşı karşıyasınız. Bir şeyler yap! Belki İsrail’in, genç Amerikalıları borçlarının affedilmesi karşılığında orduya alma önerisinden yararlanabilirsin!

5- Son olarak, Federal Rezerv’in Para Politikası Komitesi üyeleri kırmızı alarm ışıklarını yaktı ve gelecekteki enflasyon eğilimi ile faiz artırımları hakkında konuşuyorlar. Bu durum Hazine Bakanlığı’nın politikasıyla çelişiyor. Ne durum ama!”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, son günlerde savaş döneminde ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in üstlendiği role soyunmuş ve Trump yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü psikolojik operasyonların başlıca uygulayıcısı haline gelmiştir. Bessent bu kapsamda sürekli olarak abartılı ve gerçek dışı açıklamalarda bulunmaktadır.

ABD Hazine Bakanı, Laura Loomer’a verdiği röportajda, Loomer’ın ara seçimlere ilişkin sorusunu yanıtlarken, o zamana kadar petrol fiyatlarının 40 dolara kadar düşebileceğini ve ABD ekonomisinin kalkışa geçtiğini ve yükselişe başladığını söyledi.