Yemen, Suudi Arabistan’a ait İHA’sını düşürdü

Yemen Silahlı Kuvvetleri, El-Cevf iline bağlı Hab ve eş-Şa’af bölgeleri üzerinde keşif görevinde bulunan Suudi Arabistan’a ait bir “CH4” tipi casus İHA’nın “uygun bir silahla” vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, dün gece yaptığı açıklamada, Taiz semalarında düşmanca eylemler yürüten bir İHA’nın daha benzer şekilde hedef alınarak düşürüldüğünü duyurdu.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin “Allah’ın yardımıyla”, Taiz ilinin Makbana bölgesinin kuzeybatısında düşmanca operasyon yürüten Suudi Arabistan’a ait “Wing Loong 2” tipi silahlı bir casus İHA’yı da aynı yöntemle vurarak düşürdüğünü belirtti.