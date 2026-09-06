Devrim Muhafızları’ndan uyarı: Şüpheli hareketler hedef alınacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, yayımladığı bildiride “ABD’nin oyununa gelmeyin; her şüpheli hareket hedef alınacaktır” ifadelerini kullanarak, ABD ordusunun İran'a ait üç petrol tankerine yönelik saldırısına karşılık verileceğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından Cumartesi akşamı yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bugün sabah saatlerinde terörist ve saldırgan ABD ordusu, Hürmüz Boğazı’nın kapalı tutulması karşısında çaresizliğinin bir göstergesi olarak vahşi bir eylemle İran'a ait üç petrol tankerine saldırmış ve maddi hasara yol açmıştır.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri savaşçıları, Allah’ın sonsuz kudretinden yardım alarak ve siz cesur halkın desteğiyle, Yüce Kur’an’ın ‘Size saldırana, size saldırdığı ölçüde karşılık verin’ ayeti doğrultusunda, Hürmüz Boğazı’nın izinsiz güzergâhında bulunan üç petrol tankerini ve başka bölgelerde ABD’ye bağlı üç gemiyi hedef aldı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, bu eylemin ardından Fars Körfezi’nde ve Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan tüm gemilere yönelik kesin bir uyarıda bulunmaktadır:

ABD’nin terörist ordusunun oyununa gelmeyin ve izinsiz su yollarından geçmek amacıyla herhangi bir şüpheli hareketten kaçının. Aksi takdirde hedef alınacaksınız.”