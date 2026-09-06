İran’dan ABD’ye gözdağı: Savaş gemileri saldırı sonrası bölgeden kaçtı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Pazar günü erken saatlerde yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verdi:

"İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, birkaç balistik füzeyle, İran gemilerine engel çıkaran ve deniz ablukasına katılan saldırgan ABD ordusuna ait bir uçak gemisi ve bir destroyeri hedef aldı.

Bu iki savaş gemisi, hasar almalarının ve yeniden saldırıya uğrama korkusunun ardından çatışma bölgesinden kaçmak zorunda kaldı.

Yıllardır sahte bir gurur ve içi boş iddialarla bölgede gövde gösterisi yapan saldırgan düşman, bugün ABD Donanması’na ait iki savaş gemisinin saldırıya uğradığını resmen kabul etmek zorunda kaldı.

CENTCOM’un bu operasyonu doğrulaması, düşmanın stratejik yenilgisinin canlı bir belgesi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun saldırı gücünün kanıtıdır.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran'ın diğer silahlı kuvvetleri, İran’ın varlığını ve bütünlüğünü kararlılıkla ve kesin bir şekilde savunmaya kararlıdır.

İslam ümmetinin sahnedeki görkemli varlığı ve yiğit İslam savaşçılarının amansız mücadelesi, düşmanın kötü hedeflerine ulaşmasını engellemektedir.

Düşmanca ve saldırgan eylemlerin sürdürülmesi halinde ABD rejimi, İran Silahlı Kuvvetleri’nden çok ağır karşılıklar beklemelidir.

Her zamankinden daha güçlü bir şekilde ayaktayız. Zafer, direnen İran İslam milletinin; yenilgi ve pişmanlık ise saldırganların kaçınılmaz kaderidir.”