İran’dan ABD’ye Fars Körfezi ve Umman Denizi’nde ticari gemilere saldırı tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı bir bildiriyle ABD’nin Cumartesi günü, Fars Körfezi ve Umman Denizi’nde İran’a ait ticari gemilere yönelik saldırgan eylemini şiddetle kınadığını açıkladı.

Bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi:

“ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısının devamı niteliğindeki ve bu rejimin ülkemize karşı uyguladığı deniz ablukası ile ekonomik savaşın bir parçası olarak gerçekleştirilen bu yasa dışı ve saldırgan eylemler, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açık bir ihlali, savaş suçu ve uluslararası barış ile ticari deniz taşımacılığının güvenliğine yönelik açık bir tehdittir.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ABD’nin devlet terörizmi ve saldırgan eylemleri karşısında, deniz ablukasının sürdürülmesi, ekonomik savaş ve ticari gemilere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, egemenliğini ve ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunma iradesini vurguladı.

Bakanlık ayrıca ABD’nin bölgedeki saldırgan ve müdahaleci eylemlerinin sürdürülmesinden doğacak sonuçların sorumluluğunun ABD rejimi ile onun suç ortakları ve ortaklarına ait olacağını hatırlattı.”