Sözcü Bekayi'den ABD Hazine Bakanı'na gönderne

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün, 3 Eylül, İngiliz emperyalizmine karşı İran direnişinin sembolü olan Reisi Ali Delvari’nin şehadet yıldönümüdür. Böyle bir günde, İran’a bakış açısını açıklarken Güney Karolina’da çocukluk anılarına, zehirli yılanların pala ve tırmıkla öldürüldüğü bir arka bahçeye uzanan Scott Bessent’i hatırlamakta fayda var.” dedi.

Bekayi, Bessent’in hatasının tam olarak burada başladığını belirterek, “O [Scott Bessent], İran’ın tarih ve kültürünün derinliğini bir çocuk bahçesinin büyüklüğüyle karıştırıyor. Yüz yılı aşkın bir süre önce İngiliz İmparatorluğu, Buşehr ve Tangestan’a tüm gücünü ve acımasızlığını dayattı. Reisi Ali Delvari’yi öldürdüler ancak direniş devam etti… Seçtiğiniz acımasız ‘savaş’, uluslararası hukuka aykırı ve sebepsiz bir saldırıydı, İran ulusunu çökertmeyi amaçlıyordu.

Bunun yerine çöken, sizin mutlak gücünüze dair yanılgınız ve bununla birlikte ahlaki üstünlük iddianız olmuştur. Tarih, bir çocuğun anılarından ve ‘onların’ arka bahçesinden çok daha büyüktür.” ifadelerini kullandı.

Bekayi, Reisi Ali Delvari hakkında hiçbir şey bilmeden, pala ve tırmıkla donanmış bir şekilde kahraman rolünü üstlenmeye devam edenlere tarihin net bir hüküm verdiğini vurguladı.

