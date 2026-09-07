Rusya ile finansal ilişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar atılacak

İran Ekonomi Bakanı Seyyid Ali Medenizade, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin başlangıcında Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyaretindeki temsilcisi olarak iki ülke arasında daha önce varılan mutabakatları nihai hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

İlgili anlaşmaların imzalanması ve iki ülke arasındaki finansal ilişkilerin geliştirilmesiyle önemli ekonomik açılımların gerçekleşeceğini belirten Medenizade, Moskova'nın ardından Yeni Delhi'ye gerçekleştireceği ziyarete değinerek, bu iki ziyaretin birbirinden bağımsız iki ayrı olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Moskova ziyaretinin ikili istişarelere, Hindistan ziyaretinin ise BRICS Zirvesi'ne katılmaya ve özellikle ülkeye yönelik ekonomik savaşla mücadele edilen mevcut koşullarda, zirveye katılan ülkelerin ekonomi bakanlarıyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Medenizade, Rusya ziyaretindeki en önemli gündemlerden birinin ikili ekonomik istişareler, daha önce üzerinde mutabakata varılan ortak anlaşmaların ve imzalanması planlanan sözleşmelerin takip edilmesi olduğunu söyledi.

İran Ekonomi Bakanı, Rusya'yı İran'ın önemli ortaklarından biri olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından ticaret ve yatırımdan finansal bağlantılara, ulaştırmadan enerji ve altyapıya kadar geniş kapsamlı imkanların bulunduğunu vurguladı.

İran'ın üzerinde durduğu en önemli konulardan birinin uluslararası Kuzey-Güney koridorlarının geliştirilmesi olduğunu belirten Medenizade, İran'ın bu güzergâhta Rusya ve bölgenin kuzeyindeki ülkelerin ekonomilerini güneydeki pazarlara, özellikle de Hindistan'a bağlamada önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Bu nedenle ulaştırma ve transit altyapısının geliştirilmesinin yalnızca bir bayındırlık projesi olmadığını, İran'ın önemli bir bölgesel ticaret güzergâhına dönüşmesini hedefleyen uzun vadeli ekonomik kalkınma programının bir parçası olduğunu ifade etti.

Medenizade, ikinci ziyaretinin ise BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gerçekleştirileceğini belirtti. BRICS'in günümüzde yükselen ekonomilere sahip ülkelerin oluşturduğu en önemli ekonomik oluşumlardan biri olduğunu söyleyen Medeni Zade, İran'ın bu yapıdaki varlığının ülkenin ekonomik ve finansal işbirliğini geliştirmesi açısından yeni fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Bakan, zirvede kalkınmanın finansmanı, bankacılık ve finans işbirliği, ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması ile yükselen ekonomilerin uluslararası finans sistemindeki rolü gibi önemli konuların ele alınacağını belirtti.

Bu kapsamda stratejik ürünlerde piyasaların oluşturulması, BRICS enerji piyasası, ortak yatırım fonlarının kurulması ve ikili veya çok taraflı para anlaşmalarının yapılması gibi konuların da gündemde olduğunu aktardı.

Ekonomi Bakanı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomik diplomasiyi yalnızca siyasi ve törensel bir kavram olmaktan çıkararak ülke ekonomisinin büyüme ve kalkınması için pratik bir araca dönüştürmeye çalıştığını vurguladı.

Medenizade, Rusya ziyareti ve ardından Hindistan'daki BRICS Zirvesi'ne katılımın da bu çerçevede değerlendirildiğini belirterek, hedeflerinin açık olduğunu söyledi: Yaptırımlar ve ekonomik savaşla mücadele etmek, iç ekonomiyi güçlendirmek, ticaret ve üretimi geliştirmek, finansal kaynak ve yatırım çekmek ve İran ekonomisi için yeni fırsatlar oluşturmak.