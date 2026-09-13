Endonezya’da 240 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle irtibat kesildi

ABC News'in haberine göre, Endonezya'daki kurtarma ekipleri, bugün 240 yolcu taşıyan bir gemiyle iletişimin kesilmesinin ardından arama-kurtarma operasyonu başlattı.

Doğu Cava'dan Borneo Adası'ndaki Güney Kalimantan'a doğru ilerleyen gemi, Cava Denizi'nde seyir halindeyken iletişim bağlantısı kesildi.

Güney Kalimantan eyaletinin başkenti Banjarmasin'deki Arama ve Kurtarma Ofisi, “Virgo Transport 8” adlı geminin iletişim sisteminde sorun yaşandığına ilişkin ihbar aldığını açıkladı. Geminin, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki ikinci büyük kenti Surabaya'dan Banjarmasin'e doğru hareket ettiği belirtildi.

İlk bilgilere göre geminin Cava Denizi'ndeki son bilinen konumu, Banjarmasin iskelesine yaklaşık 148 kilometre (92 mil) uzaklıktaydı.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybına ilişkin acil bir bilgi paylaşılmadı. Banjarmasin Arama ve Kurtarma Kurumu Operasyon Müdürü Arianto Erdi, gemiyle iletişimin kesildiğini doğrulayarak kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Yerel yetkililer ise gemi operatörünün, geminin olumsuz hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi alınmasının ardından olayı bildirdiğini aktardı.