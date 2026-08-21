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21 Ağu 2026 16:03

Nijerya’da yolcu teknesi alabora oldu: En az 50 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’da yolcu teknesi alabora oldu: En az 50 kişi hayatını kaybetti

 Nijerya’nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin Perşembe günü alabora olması sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti. 

Reuters’ın aktardığına göre görgü tanıkları, Nijerya’nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin Perşembe günü alabora olması sonucu en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Nijerya İç Su Yolları İdaresi’nin bölge müdürü Abdulkadir Yusuf, olayın Guroniyo yerel yönetim bölgesine bağlı Gwarau yakınlarında meydana geldiğini ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bir görgü tanığı Reuters’a yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlere ait 50 cesedi yerel bir caminin avlusunda gördüğünü söyledi. Tanık, cesetlerin çoğunun hasır ve geleneksel kumaşlara sarılı olduğunu, daha sonra Gwarau’da toprağa verildiğini aktardı.

News ID 1938047

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