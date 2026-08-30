Kuzey Kıbrıs'ta yolcu gemisi battı

Kuzey Kıbrıs'ın Girne kentinde 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı.

Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Girne-Taşucu seferini yapan geminin 4 mil açıkta battığı bildirildi.

Çevrede bulunan ve kıyıdaki büyük-küçük çok sayıda teknenin de yardım amacıyla batmakta olan gemiye doğru ilerlediği bildirildi.

Gemide yaralıların bulunduğu öğrenildi.

Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Girne açıklarında bir feribotun su aldığını, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.