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17 Ağu 2026 11:32

Zimbabve'de tekne faciası: Ölü sayısı 84'e yükseldi

Zimbabve'de tekne faciası: Ölü sayısı 84'e yükseldi

Zimbabve'nin Kariba Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi. Arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, kazada 153 kişinin bulunduğu teknenin kapasitesinin 90 kişi olduğu bildirildi.

Zimbabve polisi, Kariba Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e yükseldiğini açıkladı.

Suriye'nin SANA haber ajansına göre, Zimbabve polisi yaptığı açıklamada, kayıp listesinde isimleri bulunan diğer kişilerin akıbetinin belirlenmesi amacıyla olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Mevcut bilgilere göre bu sayı, pazar günü öğleden sonra gölden dört kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasının ardından açıklandı.

İlk bilgilere göre, kaza sırasında teknede 153 yolcu bulunuyordu. Teknenin kapasitesi ise yalnızca 90 kişiydi.

News ID 1937976

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