Galibaf’tan ABD’deki akaryakıt fiyatlarına mizahi “Simpsonlar” göndermesi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Bloomberg’in ABD’de akaryakıt fiyatlarının bir istasyonda 9,99 dolara ulaştığı yönündeki haberine tepki olarak, ünlü Amerikan animasyon dizisi “Simpsonlar”dan bir video paylaştı.

Bloomberg, Kaliforniya’nın San Diego kentindeki bir akaryakıt istasyonunda yakıt fiyatının 9,99 dolara ulaştığını belirterek, fiyat tabelalarının artık daha yüksek rakamları gösterecek yerinin kalmadığını yazdı.

Galibaf da bu habere karşılık olarak, “Simpsonlar”dan ABD’de akaryakıt fiyatlarının tarihî seviyelere ulaşmasını öngören bir bölümü paylaştı. Sahnede, yakıt fiyatının iki haneli rakamlara çıkmasının ardından fiyat tabelasının bunu gösterememesi mizahi bir şekilde işlenirken, dizinin ana karakteri Homer Simpson, yakıtın artık ücretsiz olacağından söz ediyor.

Dünyanın en ünlü animasyon yapımlarından biri olan “Simpsonlar”, geçmişte çeşitli olayları önceden öngördüğü iddialarıyla da gündeme gelmişti.