Galibaf’tan ABD’ye: Varlıklarımıza saldırırsanız Amerikan petrol ve gaz tesisleri de hedef olur

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in son dönemdeki tehditleri ve açıklamalarına yanıt olarak sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda İran’ın yeni askerî stratejisinden söz etti.

Galibaf paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Basit ve anlaşılır: Bu geniş bölgedeki petrol ve gaz üretim zinciri dağınık, erişilebilir ve savunmasız durumda. Bu sularda ve tesislerde faaliyet gösteren Amerikan petrol ve gaz şirketleri de aynı ölçüde savunmasız.”

Galibaf sözlerini şöyle sürdürdü:

“Varlıklarımıza saldırırsanız, saldırıya uğrarsınız. Bu kapasiteye daha önce sahip olduğumuzu kanıtladık. Artık operasyon dışı kalan askerî üslerinize sorun.”