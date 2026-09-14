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14 Eyl 2026 14:23

Yemen, Suudi Arabistan’daki Kral Halid Hava Üssü’ne geniş kapsamlı operasyon düzenledi

Yemen, Suudi Arabistan’daki Kral Halid Hava Üssü’ne geniş kapsamlı operasyon düzenledi

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Khamis Mushait’teki Kral Halid Hava Üssü’ne onlarca füze ve İHA ile operasyon düzenlediklerini, savaş uçaklarının hangarları, radarlar, fırlatma platformları ve depoların hedef alındığını ve geniş çaplı hasar meydana geldiğini açıkladı.

Al Masirah’ın haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, güçlerinin Khamis Mushait’te bulunan Kral Halid Hava Üssü’ne yönelik “benzersiz ve geniş kapsamlı” bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

Seri, “Belirlenen hedefler büyük bir hassasiyetle vuruldu ve geniş çaplı hasar meydana geldi.” dedi.

Yemenli Sözcü, devamında, Yemen güçlerinin onlarca füze ve İHA kullanarak Khamis Mushait Hava Üssü’ndeki savaş uçağı hangarlarını, radarları, fırlatma platformlarını ve depolama depolarını hedef aldığını belirtti.

Seri, operasyonun Suudi Arabistan’ın saldırılarına ve son beş gün içerisinde Yemen’e yönelik gerçekleştirdiği 300’den fazla hava saldırısına misilleme olarak düzenlendiğini söyledi. Bu saldırıların Khamis Mushait ve Taif’teki üslerden kalkan Suudi F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yahya Seri, “Suudi Arabistan’ın saldırıları devam ettiği sürece ülkenin derinliklerine yönelik operasyonlarımız da sürecek ve gelecekte daha da genişleyecek.” ifadelerini kullandı.

News ID 1938556

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