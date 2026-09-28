Erakçi: Her türlü saldırı karşısında kararlı duracağız

İran Dışişleri Bakank Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin NBC kanalındaki “Meet the Press” programında, “Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile birlikte New York’a savaşmak için gelmedik; barışın zeminini hazırlamak için geldik. Bununla birlikte İran, herhangi bir saldırı karşısında kararlı bir şekilde direnmeye devam edecektir; konu kıyametvari bir savaşa kadar uzansa bile.” ifadelerini kullandığını belirtti.

Erakçi ayrıca, “Aynı zamanda gerçek bir diplomasiye de hazırız.” ifadelerini kullandı.