Erakçi: İran’ın yedi maddelik Hürmüz Planı için ABD’nin yanıtı bekleniyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, yerel saatle pazartesi günü İranlı gazetecilerle yaptığı görüşmede, Katar arabulucusuyla gerçekleştirdiği son görüşme ve Birleşmiş Milletler’in 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a yaptığı ziyaretin amaçlarından biri hakkında açıklamalarda bulundu.

Erakçi, “New York ziyaretinde takip ettiğimiz bir diğer ve çok önemli amaç, ülkemizin savaş konusundaki ve özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin tutumunu dünyaya duyurmaktı. Bazı şartlar var ve bu şartlar Devrim Lideri tarafından vurgulandı. Hürmüz Boğazı’nın açılması için bu şartların uygulanması gerekiyor.” dedi.

Dışişleri Bakanı, görevlerinin bu şartları hem ABD tarafına hem de diğer tüm ülkelere aktarmak ve uluslararası toplumun İran’ın bu konuda bir planı olduğunu bilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Erakçi, İran’ın şartlarının tamamen adil ve mantıklı olduğunu ifade ederek, ABD’lilerin bir anlaşma veya barışçıl bir çözüm aradıklarını iddia etmeleri halinde İran’ın bu çözümü ortaya koyduğunu söyledi.

Erakçi, “Artık herkes için açık hale geldi ki İran, kendisine yapılan tüm haksızlıklara ve kendisine dayatılan savaşlara rağmen diplomasi alanında da söyleyecek sözü, mantığı ve çözümü olan bir ülkedir. Savaşa hazır olduğumuz gibi diplomasiye de hazırız.” ifadelerini kullandı.

Bunun İran’ın uluslararası konumunu ve ülkelerin İran’a bakışını güçlendirdiğini belirten Erakçi, “Savaşı isteyen tarafın İran değil, ABD olduğu” yönündeki tutumlarını da ortaya koyduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, “İran sürekli olarak hem savaşa hazırdır hem de onların eylemlerine askeri açıdan karşılık vermektedir. Aynı zamanda diplomasi alanında da söyleyecek sözü, çözüm yolu ve kendi mantığı vardır.” dedi.

Erakçi, “yedi maddelik plan” olarak bilinen İran planının Katar arabulucusu aracılığıyla ABD’ye iletildiğini belirterek, ABD Başkanı’nın açıklamalarına rağmen ABD’nin resmi yanıtını arabulucular aracılığıyla beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı, “Bugün (Pazartesi) Katar’daki arabuluculardan biri bizimle yeniden görüştü. Görüşmeler gerçekleştirdik. İran’ın şartlarının nasıl hayata geçirilebileceği ve bu şartların yerine getirilmesi için nasıl bir yol bulunabileceği konusunda bazı fikirler üzerinde konuştuk.” ifadelerini kullandı.

Erakçi, arabulucuların bazı fikirler ortaya koyduğunu ve bunların yeniden ABD tarafıyla paylaşılacağını belirterek, ardından ABD tarafının nihai yanıtının kendilerine iletileceğini ve bunun salı gününe kadar gerçekleşmesini umduğunu söyledi.

Erakçi, New York’ta yoğun ve yorucu günler geçirdiklerini ancak sonuçların oldukça iyi olduğunu düşündüğünü belirterek, İran’ın uluslararası arenada özgüvenli, güçlü ve onurlu bir şekilde yer aldığını ve kendi çıkarlarını savunduğunu gösterdiklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin yanıtını alana kadar New York’ta kalıp kalmayacağı veya Tahran’a dönüp dönmeyeceği yönündeki soruya ise, “Birkaç saat içinde Tahran’a doğru uçacağım. Katarlılar yanıtı ne zaman alırlarsa, bize nasıl ulaştıracaklarını biliyorlar.” şeklinde yanıt verdi.

Erakçi ayrıca, Katar ve Pakistanlı arabulucular arasında daha önce de mesaj ve iletişim alışverişinin bulunduğunu belirterek, İran’ın sunduğu planın ardından bu temasların daha ciddi bir boyut kazandığını söyledi.

Erakçi, “Eğer bir yanıt olursa, Katarlılar bunu bize iletecek ve buna göre Tahran’da karar verilecek. Ancak ben birkaç saat içinde New York’tan ayrılacağım.” dedi.