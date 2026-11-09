İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekremi Niya, ülkenin askeri doktrininde yaşanan değişimin ayrıntılarını açıkladı.

Tuğgeneral Ekremi Niya, Devrim Lideri'nin son talimatlarının titizlikle uygulandığını belirterek saldırı odaklı doktrine geçişin, bu doktrine uygun silahların geliştirilmesinin ve savaş yöntemlerinin değiştirilmesinin zorunlu hâle geldiğini söyledi.

Önceki askeri doktrinin savunma ve telafi edici ya da cezalandırıcı caydırıcılık üzerine kurulu olduğunu belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, bu çerçevede öncelikle düşmanın ilk saldırısının püskürtülmesinin, ardından düşmanın eylemine uygun ikinci bir karşılık verilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bu karşılığın coğrafi olarak bölge ve ABD’nin bölgedeki üsleriyle sınırlı tutulduğunu kaydetti.

Yeni talimatların temel unsurlarından birinin hızlı karşılık vermek olduğunu vurgulayan Tuğgeneral Ekremi Niya, savaşın başlangıcında İran Silahlı Kuvvetlerinin verdiği karşılığı hatırlattı. Yeni doktrinde hızın yanı sıra “etkililik” ve “coğrafi sınırlamanın bulunmaması” ilkelerinin de öne çıktığını belirtti.

Bu ilkelerin operasyonel olarak tanımlandığını ve uygulama stratejilerine dönüştürülmesi çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tuğgeneral Ekremi Niya, söz konusu stratejilerin ordunun gelecekteki doktrinini şekillendireceğini söyledi.

Yeni doktrinin kapsamlı ve akıllı bir yapıya sahip olacağını belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, ordunun manevi gücüne ve halk desteğine de dikkat çekti. Halkla iç içe olma, inanç ve dini değerlerin İran ordusunun temel özellikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Saldırı doktrinine uygun eğitim ve silahlanma

Askeri doktrin değişikliğinin ordu yapılanması ve operasyonel hazırlık üzerindeki etkilerine ilişkin soruyu yanıtlayan Tuğgeneral Ekremi Niya, sürecin teorik temeller, dini ilkeler ve geçmiş ile mevcut savaşlardan edinilen deneyimlerle başladığını söyledi.

Bu temellerin daha sonra strateji, taktik ve savaş yöntemlerine dönüştürüleceğini belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, ihtiyaç duyulan askeri yapılanma ve silahların da bu doğrultuda belirleneceğini kaydetti.

Yeni doktrine geçişin Devrim Lideri'nin talimatları doğrultusunda başlatıldığını ifade eden Tuğgeneral Ekremi Niya, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ve ülkenin caydırıcılık kapasitesini geçmişe kıyasla artıracağını dile getirdi.

ABD-İsrail cephesindeki siyasi gelişmelere de değinen Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD’de Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı yenilgiye ve işgal altındaki topraklarda hükümeti kurmakla görevlendirilen isimdeki değişikliğe işaret etti.

Tuğgeneral Ekremi Niya, gelişmelerin siyasi açıdan savaş ihtimalini azaltabileceğini ancak İran Silahlı Kuvvetlerinin muharebe ve savunma kapasitesini geliştirme programının bu gelişmelerden bağımsız olarak kesintisiz sürdürüleceğini söyledi.

Tuğgeneral Ekremi Niya, ordunun temel hareket noktasının başkomutanın talimatlarını ve verilen görevleri yerine getirmek olduğunu vurguladı.

Düşmanlara güvenmediklerini belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, karşı tarafın fırsat bulması hâlinde saldırgan eylemlerde bulunacağını savundu. İran’ın hazırlıklı olmasının veya karşı tarafın kendi iç sorunlarının saldırıdan kaçınmalarında etkili olabileceğini ifade ederek caydırıcılığı artırma çalışmalarının sürekli devam edeceğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için İran ordusuyla koordinasyon

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin de açıklama yapan Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD’nin İslamabad Mutabakatı’nın ardından boğazın güneyinde alternatif bir güzergâh oluşturmaya çalıştığını ve denizcilik şirketleriyle gemi sahiplerini bu rotayı kullanmaya teşvik ettiğini, hatta buna zorladığını ifade etti.

Bu girişimin mutabakatın dördüncü maddesinde yer alan taahhütlere aykırı olduğunu belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, söz konusu maddeye göre boğazdaki işlerin ve Umman tarafıyla yapılacak görüşmelerin İran tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin bu müdahaleyle Hürmüz Boğazı’nın jeopolitik avantajını İran’ın elinden almayı ve mutabakatın önemli bir bölümünü etkisizleştirmeyi amaçladığını savunan Tuğgeneral Ekremi Niya, İran’ın bu girişime karşı uyarıda bulunduğunu belirtti. Uyarıların dikkate alınmaması üzerine kurallara uymayan gemilerin güvenlik sorunlarıyla karşılaştığını ifade etti.

Bölgede yaşanan güvensizliğin ABD müdahalelerinden kaynaklandığını ifade edem Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD’nin baskısıyla güvensiz güzergâhlara yönlendirilen gemilerin deniz mayınlarına çarparak hasar gördüğünü ve bu durumun deniz taşımacılığı şirketlerini de zarara uğrattığını söyledi.

Tuğgeneral Ekremi Niya, ticari gemi sahipleri ve denizcilik şirketlerinin İran Silahlı Kuvvetleriyle koordinasyon sağlayarak belirlenen güvenli güzergâhlardan geçebileceğini belirterek bu rotaların güvenliğinin İran güçleri tarafından garanti edildiğini kaydetti.