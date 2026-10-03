İran Ordu Sözcüsü: Gelişmeleri ve tehditleri yakından takip ediyoruz

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, bugün katıldığı bir etkinlikte konuştu.

Tuğgeneral Ekreminiya, düşmanın ülkenin nükleer kapasite, füze gücü ve Direniş Cephesi’ni yok etme girişimlerinde başarısız olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Ekreminiya, “Düşman, yanlış değerlendirmelerle İran Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü birkaç gün içinde etkisiz hale getirebileceğini ve hedeflerini gerçekleştirebileceğini sanıyordu. Ancak İran Silahlı Kuvvetleri’nin direnişi ve İran halkının duruşu, tüm bu hesapları boşa çıkardı.” dedi.

ABD’deki mevcut siyasi duruma da işaret eden Tuğgeneral Ekreminiya, şunları kaydetti:

“ABD Başkanı, bir yandan İran’a karşı yeni saldırgan eylemlerde bulunması için Siyonist lobilerin baskısı altında, diğer yandan kendi ülkesinde savaşa karşı çıkan halkın muhalefetiyle karşı karşıya. Bu durum, ABD yönetimi için karar alma sürecini karmaşık ve zor bir hale getiriyor.”

İran Silahlı Kuvvetleri’nin gelişmeleri ve tehditleri yakından takip ettiğini belirten Askeri Sözcü, “Savunma kapasitemizi sürekli olarak geliştiriyoruz ve her türlü duruma karşı hazırlıklıyız ” diye konuştu.

