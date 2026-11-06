İran Ordusu: Hürmüz Boğazı’nın açılması ABD’nin yedi şartı kabul etmesine bağlı

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ekremi Niya, Devrim Lideri'nin üst düzey silahlı kuvvetler komutanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede verdiği mesajlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran basınında yer alan habere göre Tuğgeneral Ekremi Niya, liderin görüşmede bölgedeki güncel gelişmelere ilişkin önemli ve stratejik mesajlar verdiğini söyledi.

Bu mesajların ilk başlığının akıllı muharebe hazırlığı olduğunu belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, bunun sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamına sahip olmayı ve bunları zamanın ve koşulların gerekliliklerine göre bir araya getirebilmeyi kapsadığını ifade etti. Bu yaklaşımın İran’ın askeri kapasitesine stratejik bir esneklik kazandıracağını kaydetti.

Devrim Lideri'nin mesajlarının bir diğer başlığının düşmanın herhangi bir saldırısına hızlı karşılık verilmesi olduğunu belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, silahlı kuvvetlere verilen desteğin İran’ın caydırıcılık kapasitesini güçlendireceğini söyledi. Bu desteğin askerlerin motivasyonunu, moralini ve ülkeyi, İslam Cumhuriyeti’ni ve ulusal çıkarları koruma konusundaki kararlılığını artıracağını dile getirdi.

Tuğgeneral Ekremi Niya, Devrim Lideri'nin üzerinde durduğu bir diğer konunun ise etkili karşılık verilmesi olduğunu belirterek, bunun silahlı kuvvetlere verilmiş bir emir niteliği taşıdığını ifade etti. İran ordusunun, düşmanı herhangi bir maceraya girişmekten veya saldırı düzenlemekten vazgeçirecek ölçüde etkili sonuçlar elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Coğrafi sınırlama olmaksızın karşılık verilmesi mesajına da değinen Tuğgeneral Ekremi Niya, ABD’nin yalnızca Güneybatı Asya bölgesinde değil, bölge dışındaki ülkelerde de askeri üsleri bulunduğunu ve bu üslerde askerî personel ile teçhizat konuşlandırdığını belirtti.

Tuğgeneral Ekremi Niya, “Bu emir doğrultusunda İran Silahlı Kuvvetleri, coğrafi sınırlama gözetmeksizin ABD’ye ait maddi ve maddi olmayan tüm hedefleri vuracaktır. Düşmanın saldırması durumunda silahlı kuvvetlerimiz açısından herhangi bir coğrafi sınırlama söz konusu olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Devrim Lideri'nin mesajlarında halkın silahlı kuvvetlere verdiği desteğin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Tuğgeneral Ekremi Niya, İran halkının 250 geceden uzun süredir düzenlenen gece toplantı ve gösterilerinde ülkeye, toprak bütünlüğüne, İslam Cumhuriyeti’ne ve silahlı kuvvetlere destek verdiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı’nın açılması için yedi şart vurgusu

İran’ın üst düzey güvenlik yetkilileri tarafından açıklanan yedi şarta da değinen Tuğgeneral Ekremi Niya, bu şartların Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için tek yol olduğunu savundu.

İran Ordusu Sözcüsü, “Hürmüz Boğazı’nın açılmasının tek yolu, ABD’nin bu şartları kabul etmesidir” dedi.

Tuğgeneral Ekremi Niya, bölgede yaşanabilecek yeni bir saldırı, maceracı girişim veya provokasyonun Hürmüz Boğazı’nın açılmasını sağlamayacağını belirterek, boğazın yeniden açılmasının ancak ABD’nin siyasi ve güvenlik yetkilileri aracılığıyla kendisine iletilen yedi şartı kabul etmesiyle mümkün olacağını ifade etti.