İranlı Komutan: Füze sanayisinde artık hiç kimseye ihtiyacımız yok

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Danışmanı Tuğgeneral Ali Bilali, Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, İran füze sanayisinin esnekliği, farklı füzelerin parçalarının bir araya getirilmesine ilişkin görüntülerin yayımlanması ve bu kabiliyetin düşmanı şaşırtmadaki etkisine ilişkin soruyu yanıtladı.

Tuğgeneral Bilali, “Kendimiz üretici olduğumuz ve operasyon alanındaki ihtiyaçları da anladığımız için yenilik peşinde koşuyoruz” dedi.

Halic-i Fars füzesinin tasarımı operasyonel bir ihtiyaca dayanıyordu

Tuğgeneral Bilali, Halic-i Fars füzesine ve üretim sürecine değinerek, “Amerikan savaş gemileri Basra Körfezi’nde seyrediyordu. Bizim ise onları hedef almak için 400 ila 500 kilometre menzilde hareketli hedefleri vurabilecek bir füzemiz yoktu. Şehit General Hasan Tehrani Mukaddem bu füzeyi tasarladı” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Bilali, füzenin çalışma sistemini şöyle açıkladı:

“Füze hedefe yaklaştığında, optik kameranın devreye girmesiyle hedefi takip ediyor ve hedefe isabet ediyor. Dolayısıyla üretimimiz ihtiyaçlar temelinde gerçekleştiriliyor.”

Fikirden ürüne kadar her şey yerli

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Danışmanı, bir sergide yer alan ifadeye atıfta bulunarak, “Burada da ‘fikirden ürüne’ ifadesi yazıyor. Yani her şey yerli” dedi.

Tuğgeneral Bilali, sosyal medyada füzelerin farklı parçalarının bir araya getirilmesine ilişkin yayımlanan içeriklerle ilgili ise bazı bilgilerin kesin ve tamamen doğru olmayabileceğini belirtti.

“Örneğin, farklı parçaların birleştirilmesiyle bir ürün ortaya çıkarıldığı söylenebilir. Ancak genel olarak sanayimiz, operasyon alanındaki mevcut ihtiyaçlara uygun şekilde gerekli ürünleri üretme yönünde ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Füze sanayisinde olgunluğa ulaştık

Tuğgeneral Bilali, “Bu alanda artık hiç kimseye ihtiyaç duymadığımız bir olgunluk seviyesine ulaştık” dedi.

Bu kabiliyeti açıklarken resim sanatından örnek veren Tuğgeneral Bilali, “Bu durum, bir insanın resim yapma sanatını öğrenmesine ve araçları, renkleri kullanmayı ve ayrıntılara odaklanmayı bilmesine benziyor. Böyle bir durumda istediği tabloyu yaratabilir” ifadelerini kullandı.