Ayetullah Hamaney'in Danışmanı'ndan Suudilere "Yemen" mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhammed Muhbir, sosyal medya hesabından Suudilere hitaben bir mesaj paylaştı.

Muhbir’in mesajında "Yemen savaşına geri dönmek, kardeş katliamından ve Suudi Arabistan'ın can ve mal varlığını harcamaktan başka bir şey değildir." denildi

Muhbir, "Silahlar, bu mümin ve direnişçi halka değil, tam aksine İslam dünyasının birinci düşmanı olan Siyonist rejime doğrultulmalıdır." çağrısında bulundu.

Riyad yönetiminin bu hatayla Trump'ın oyununa geldiğini belirten Muhbir, "Tarih, ABD'nin müttefiklerini bile kurban ettiğine şahittir, Suudi Arabistan bunu unutmamalıdır." ifadesini kullandı.