Mekke Anlaşması Meclis'e sunuldu!

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması uzun süredir tartışma konusu.

AKP iktidarı, ülkemizi Suudi Arabistan'ın çıkarları için savaşa sokabilecek bir anlaşmayı Meclis'e getirme gereği bile duymamış, imzalayıp uygulamaya yönelik açıklamalara başlamıştı.

Şimdi büyük tepkilerin ardından söz konusu anlaşmaya ilişkin kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

7 Ağustos'ta imzalandı

AK parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından 7 Ağustos'ta imzalanan anlaşma, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor.

Anlaşmanın Meclis gündemine gelmesi, Türkiye'nin hangi uluslararası yükümlülüklerin altına gireceği ve olası bir bölgesel çatışmada nasıl bir tutum alacağı sorularını yeniden gündeme taşıdı.

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