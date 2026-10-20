  1. Türkiye
20 Eki 2026 16:13

Mekke Anlaşması Meclis'e sunuldu!

Mekke Anlaşması Meclis'e sunuldu!

ürkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Ü

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması uzun süredir tartışma konusu.

AKP iktidarı, ülkemizi Suudi Arabistan'ın çıkarları için savaşa sokabilecek bir anlaşmayı Meclis'e getirme gereği bile duymamış, imzalayıp uygulamaya yönelik açıklamalara başlamıştı.

Şimdi büyük tepkilerin ardından söz konusu anlaşmaya ilişkin kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

7 Ağustos'ta imzalandı

AK parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından 7 Ağustos'ta imzalanan anlaşma, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor.

Anlaşmanın Meclis gündemine gelmesi, Türkiye'nin hangi uluslararası yükümlülüklerin altına gireceği ve olası bir bölgesel çatışmada nasıl bir tutum alacağı sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı

News ID 1939272
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler