İran ile Irak arasında güvenlik işbirliği: Terör unsurları IKBY’den çıkarılacak

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran heyeti ile Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın katılımıyla gerçekleştirilen Ortak Güvenlik Komitesi toplantısı çerçevesinde, iki tarafın İran karşıtı terör örgütü unsurlarının Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) sınır dışı edilmesi veya İran'a teslim edilmesi konusunda mutabakata vardığını açıkladı.
İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) ayrılıkçı unsurların sınır dışı edilmesi veya iade edilmesi konusunda Irak ile mutabakata varıldığını duyurdu.
News ID 1939273
yorumunuz