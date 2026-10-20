Zenginleştirilmiş uranyumun en küçük bir parçası dahi İran'dan dışarı çıkmayacak

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, Tahran'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ile görüştü.

Rızai, Salı günü akşam saatlerinde Mareşal Asım Münir ile yaptığı görüşmede, "Zenginleştirilmiş uranyumun en küçük bir parçası dahi İran'dan dışarı çıkmayacaktır" dedi.

İran'ın zenginleştirilmiş nükleer maddesini “önemli bir ulusal servet” olarak nitelendiren Rızai, bunların ülkede kalacağını ve iç kullanım amaçlı değerlendirileceğini söyledi.

Rızai, bu konuda İranlı yöneticilerin ve halkın kararlı bir birlik içinde bulunduğunu vurgulayarak, ABD'nin güven tesis etmeye yönelik adımlar atmasına kadar Washington ile hiçbir müzakerenin gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Muhsin Rızai, İran'ın şartlarının yerine getirilmesinin bu sürecin başlangıç noktası olacağını kaydetti.

İran ve Pakistan halkları arasındaki kardeşlik bağlarına da değinen Rızai, bu ilişkilerin önemini vurguladı.

Münir de İran ile Pakistan arasındaki sınırın yeniden açıldığını duyurarak, sınır kaynaklı sorunların çözüme kavuşturulduğunu ve sınır geçişlerinin Salı günü sabah saatlerinde itibaren faaliyete geçtiğini belirtti.

Pakistan Genelkumay Başkanı ayrıca, 40 günlük savaş sırasında İran silahlı kuvvetlerinin direnişini takdir etti.