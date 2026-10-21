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21 Eki 2026 15:15

İran Milli Para Tekvando Takımı, Asya şampiyonu oldu

İran Milli Para Tekvando Takımı, Asya şampiyonu oldu

Nagoya 2026 Asya Paralimpik Oyunları'nda 4’üi altın olmak üzere 11 madalya kazanan İran Milli Para Tekvando Takımı şampiyonu oldu.

Nagoya 2026 Asya Paralimpik Oyunları kapsamındaki para tekvando müsabakaları sona erdi. 18 ülkeden 83 sporcunun katıldığı organizasyonda, İran Milli Takımı topladığı 11 madalyayla zirvede yer aldı.

Pazartesi günü başlayan ve büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonucunda İran; 4 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak genel sıralamada birinci oldu.

Turnuvada  2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde eden Çin ikinci sırayı alırken, 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan Moğolistan ise üçüncü sırada yer aldı.

News ID 1939291

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