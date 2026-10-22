İran Ordusu’nun yeni İHA'sı tanıtıldı

İran Ordusu’nun önde gelen insansız hava araçlarından (İHA) Araş, en son optimize edilen versiyonunda önemli güncellemelerden geçti.

Yapılan geliştirmeler kapsamında savaş başlığı ağırlığı 50 kilogramdan 100 kilograma çıkarılırken, yapay zeka tabanlı nokta atışı hassasiyeti artırıldı ve jet motoruyla donatılan yeni bir versiyon geliştirildi.

"Gerçek Vaat” ve "Saika"operasyonlarında aktif olarak görev alan Araş İHA’sı, ordunun en dikkat çekici insansız sistemleri arasında bulunuyor.

Askeri yetkililer, operasyonel kabiliyetlerin genişletilmesi ve savaş başlığının yıkıcı gücünün artırılmasının bu modernizasyon sürecinin temel eksenlerini oluşturduğunu kaydetti.