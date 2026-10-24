Hindistan ve Azerbaycan’dan “Kuzey-Güney Koridoru” vurgusu

Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Bakü'de bir araya geldi.

Bakan Jaishankar, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hindistan ve Azerbaycan arasında ticaret ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesi için önemli fırsatların bulunduğunu vurguladı. Görüşmede, özellikle petrol ve enerji sektörlerinde yatırımların artırılması ve diğer ekonomik alanlarda işbirliğinin genişletilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Kuzey-Güney Koridoru için koordinasyon vurgusu

Hindistan Dışişleri Bakanı, Uluslararası Kuzey-Güney Taşıma Koridoru'nun kalkınmasında Hindistan ve Azerbaycan'ın üstlendiği stratejik role işaret ederek, bu koridorun etkin kullanımı noktasında iki ülke arasındaki koordinasyonun artırılması gerektiğini ifade etti.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) Nedir?

Kuzey-Güney Koridoru, Tahran'ın Azerbaycan ve Rusya ile diğer ülkelerle bağlantı kurmayı planladığı İran limanlarını ve demiryollarını kullanarak Hindistan'daki Mumbai'den Finlandiya'ya mal taşımayı kolaylaştırmak için tasarlanmış büyük bir transit yol.Bu bağlantılar Rusya’nın demiryolu bağlantısı yoluyla hem Fars Körfezi'ne hem de Hindistan’a erişimini sağlayacak.

2000-2002 yılları arasında projenin temelini Rusya, İran ve Hindistan attı. Ardından projeye diğer ülkeler katıldı. Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Bulgaristan da dahil oldu. INSTC'ye katılan Kafkaslar, Güney Avrupa, Batı Asya ve Orta Asya'daki ülkelerle, Avrasya’nın en önemli ulaşım girişimlerinden biri olarak öngörülmektedir.