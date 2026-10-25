İran: Müzakere masasını asla terk etmedik

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkenin dış politikası, bölgesel gelişmeler ve nükleer müzakerelere ilişkin Alman televizyonu ARD’ye değerlendirmelerde bulundu.

"Müzakere masasını asla terk etmedik"

İran'ın diplomasi kapısını açık tuttuğunu vurgulayan Bekayi, "Biz asla müzakere masasını terk etmedik. Aynı zamanda vatanımızı savunmak için de tamamen hazır olduk. Çeşitli mesajlar arabulucular vasıtasıyla iletilmektedir" dedi. Bekayi, asıl sorunun ABD'nin tek taraflı taleplerinde ısrarcı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Bekayi, İngiltere'deki hava üslerine yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen girişimle Tahran'ın hiçbir ilgisinin bulunmadığını net bir şekilde dile getirdi.

"Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin nedeni ABD ve İsrail'dir"

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, su yolunun güvenli olmamasının İran'dan kaynaklanmadığının altını çizdi. Bagehi, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı güvenli değildir; çünkü ABD ve İsrail bu su yolunu kötüye kullanmaktadır. Bu güçler, İran'a karşı yürüttükleri yasa dışı ve saldırgan eylemlerini sürdürmek ve askeri saldırılar düzenlemek amacıyla hâlâ tüm bölgeyi suistimal etmektedirler."

Sözcü Bekayi, bu durum devam ettiği sürece İran'ın toprak bütünlüğünü, ulusal güvenliğini ve halkını korumak için gerekli tedbirleri almaktan başka bir çaresinin kalmadığını ifade etti.