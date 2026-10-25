Suudi Arabistan son 24 saatte Yemen'e 56 saldırı düzenledi

Al Masirah TV kanalının haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi saldırılarının Hacce, Lehç, İmran, Saade, Cevf, Taiz ve İb vilayetlerindeki sivil alanları ve tesisleri hedef aldığını belirtti.

Seri, bu saldırıların Hamis Muşit ve Taif üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini, füze saldırılarının ise Necran’dan yapıldığını kaydetti.

Ayrıca Yahya Seri, çatışmaların tırmanmasından bu yana Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik düzenlediği toplam hava ve füze saldırısı sayısının 3 bin 179’a ulaştığını bildirdi.