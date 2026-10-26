Yemen’den Riyad’daki Halid Uluslararası Havalimanı füze saldırısı

El-Mesire’nin haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Riyad’daki Halid Uluslararası Havalimanı’nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Seri, Suudi Arabistan’ın doğu-batı petrol boru hattına ham petrol pompalayan tesislerin de çok sayıda insansız hava aracıyla hedef alındığını belirtti.

Yemenli sözcü ayrıca, Yemen’in Aden ve Lahic vilayetlerinde Suudi Arabistan’a bağlı unsurların toplandığı noktalar ile silah depolarına yönelik iki askeri operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Operasyonların Aden’deki Salahaddin ve Lahic’teki El-Vahut bölgelerine çok sayıda balistik füze fırlatılarak yapıldığını kaydetti.

Seri, füzelerin belirlenen hedefleri isabetli şekilde vurduğunu, Suudi Arabistan’a bağlı unsurlar arasında onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü. Ayrıca silah depoları ile askeri teçhizatın imha edildiğini ifade etti.

Açıklamada, söz konusu silah depolarının Suudi subay Bedir el-Harbi’nin gözetiminde olduğu da belirtildi.