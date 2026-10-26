Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan üst düzey yetkililer Tahran’da buluşacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, geçen hafta Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı’nın İran’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakıri, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı’nın Tümgeneral Rızai ile görüşmesi sırasında Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’dan üst düzey yetkililerin Tahran’ı ziyaret etmesi ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ile ortak bir toplantı düzenlemesi önerisinin gündeme geldiğini söyledi.

Toplantının iki temel amacı bulunduğunu belirten Bakıri, ilk amacın Tümgeneral Rızai’yi önemli görevinden dolayı tebrik etmek, ikinci amacın ise İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ile bölgesel güvenlik meselelerini ele almak olduğunu ifade etti.

İran’ın ulusal güvenliği sağlama deneyimi başarılı bir modele dönüştü

İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin ABD ile İsrail rejiminin saldırıları karşısında gösterdiği direnişe ve söz konusu tarafların hedeflerine ulaşamamasına değinen Bakıri, İran’ın elde ettiği başarıların ulusal güvenliğin sağlanması açısından önemli bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Bakıri, İran'ın kendi iç kapasite ve imkânlarına dayalı savunma modelinin, ulusal güvenliğin sağlanmasında başarılı bir modele dönüştüğünü söyledi.

İran’ın stratejik politikasının her zaman bölgesel güvenliğin bölge ülkeleri tarafından sağlanması ve garanti altına alınması yönünde olduğunu vurgulayan Bakıri, yabancı güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuz etmesine karşı olduklarını ifade etti.

Bakıri, özellikle ABD yönetiminin her türlü müdahale ve nüfuzunun yanı sıra İsrail rejiminin bölgedeki her düzeydeki faaliyetinin güvenlik ve istikrarı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Tahran toplantısı, bölgesel güvenliğin bölge ülkeleri tarafından sağlanmasına yönelik bir adım

Bölge ülkelerinin güvenliğin sağlanması konusundaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Bakıri, İran’ın ulusal güvenlik alanındaki başarılı deneyiminden ve bölgesel aktörlerin katılımıyla bölgesel güvenliğin sağlanmasına yönelik girişiminden yararlanılarak Tahran’da düzenlenecek dörtlü toplantının, bölgenin kendi dinamiklerine dayalı güvenliğinin oluşturulması sürecinde önemli ve etkili bir adım olabileceğini belirtti.

Bakıri, kendisinin ifadesiyle İran halkının ve silahlı kuvvetlerinin fedakârlıkları ve çabaları sonucunda ortaya çıkan bu girişimin, güvenli, istikrarlı, huzurlu ve kalkınmış bir bölgenin inşası için yeni bir sürecin başlangıcına zemin hazırlamasını umduğunu dile getirdi.

Tahran toplantısına katılacak heyetlerin bileşimi açıklandı

Toplantıya katılacak yetkililerin düzeyine ilişkin de bilgi veren Bakıri, varılan anlaşma doğrultusunda Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Asım Münir ve Türkiye Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın toplantıya katılacağını açıkladı.