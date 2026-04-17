  1. Kültür
17 Nis 2026 14:56

İranlı kadınlar vatanına sahip çıktı

İranlı kadınlar vatanına sahip çıktı

Tahran'da İranlı kadınlar ve kızlar için “İran’a Can Feda” etkinliği düzenlendi.

Hazreti Masume'nin (s.a) doğum günü ve “Kızlar Günü” dolayısıyla “İran’a Can Feda” etkinliği düzenlendi.

İran'ı ve ülke adalarını savunmak için başlatılan "Can Feda" kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Amerikan-Siyonist düşmanın İran'ının güney kıyılarına ve adalarına yönelik artan askeri tehditlerin ardından vatanı savunmak için başlatılan "Cen Feda" kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Şu ana kadar 27 milyon 6 bin 800 kişi "Cen Feda" kampanyasına başvurarak ülkeyi savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

News ID 1936046

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha