İranlı kadınlar vatanına sahip çıktı

Hazreti Masume'nin (s.a) doğum günü ve “Kızlar Günü” dolayısıyla “İran’a Can Feda” etkinliği düzenlendi.

Amerikan-Siyonist düşmanın İran'ının güney kıyılarına ve adalarına yönelik artan askeri tehditlerin ardından vatanı savunmak için başlatılan "Cen Feda" kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Şu ana kadar 27 milyon 6 bin 800 kişi "Cen Feda" kampanyasına başvurarak ülkeyi savunmaya hazır olduklarını ifade etti.