Rüknabadi’nin pasaport sorunu yok

MHA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Efhem, İranlı diplomat Gazanfer Rüknabadi’nin sahte bir ad veya yasa dış yollarla Suudi Arabistan’a girdiğini iddia eden bazı Arap medyalarının acelcei tavırlar sergilediğini belirterek, “Sayın Rüknabadi normal pasaportla hacca gitmişler. Bu pasaportun tam bilgileri de Suudi yönetiminin ilgili makamları yanında bulunur. Rüknabadi’nin Suudi Arabistan’a girmesinin yasal yollarla olduğuna dair hiçbir şüphe yoktur” dedi.

Bu tür haberler ve söylentilerin başka amaçlar doğrultusunda öne sürüldüğünü ifade eden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Efhem “İran’ın eski Lübnan Büyükelçisi Rüknabadi’nin adı bu hadisenin kayıpları arasında yer aldığı için kimlik belgeleri ilgili Suudi makamlar yanındadır” diye açıkladı.

Bugün sabahtan itibaren Al-i Suud medyası, sahte haberlerle Mina’daki faciada kayıp olduğu açıklanan İranlı diplomat Gazanfer Rüknabadi adının bu sene İran’dan Suudi Arabistan’a gönderilen ziyaretçiler arasında yer almadığını ileri sürüyor.

M.K