“Suudi Arabistan Şeyh Nemer’in idami için ağır bedel odeyecektir”

MHA - İran İslam Cumhuriyeti Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Haşimi Rafsancani bugün İran’ın Hamedan eyaletinde yaptığı konuşmada, Suudi Rejimi’nin son dönemdeki hatalarını hatırlatarak, “Suudi Arabistan yöneticileri Yemen saldırısının ardından son dönemde de Ayetullah Şeyh Nemer’in idam cezasını onaylayarak bir başka tarihi yanlışa imza atmışlardır ve kesinlikle bunun için çok ağır bir bedel ödeyeceklerdir” dedi.

Ayetullah Rafsancani, Suudi Arabistanlı alim Şeyh Nemer’in büyük, mücahit, sevimli ve dini değerlere bağlı olan bir şahsiyet olduğunu belirterek, “Ayetullah Nemer’in binlerce müridi sessiz kalmayacak” diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanı ayrıca Suudi Arabistan’ın Vehabi yöneticilerinin bu tarihi yanlışı yapmamalarının beklendiğini belirterek, “Ayetullah Şeyh Nemer bir kişi ama tek başına değildir ve arkasında bir halk var” diye ekledi.

O.SH