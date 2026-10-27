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27 Eki 2026 18:15

Mekke Savunma İttifakı Anlaşması Meclis komisyonundan geçti

Mekke Savunma İttifakı Anlaşması Meclis komisyonundan geçti

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 16 maddelik Mekke Ortak Savunma Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması ilişkin kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşüldü. Yaklaşık 5 saat süren görüşmelerin ardından yapılan oylamada kanun teklifi kabul edildi. AK Parti, MHP, CHP oylamada evet oyu kullandı. 

Üç ülke arasında askerî iş birliğini ve ortak savunma mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, taraflardan birine yönelik dış silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor. 

Mekke Anlaşması ile ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır" dedi.

News ID 1939411

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