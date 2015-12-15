İslam İnkılabı Rehberinin Batılı Gençlere 2. Mektubunu 19 Milyon Kişi Ziyaret Etti

MHA - İRİB halkla ilişkiler ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin batılı gençlere hitaben yayınladığı 2. Mektubunun yayınlanması ardından İRİB dış yayınlar kanalları İnternet siteleri bu değerli mektubu kendi izleyicileri ve okuyucuları ile paylaştılar.

Bu mektub, İRİB Dış yayınlar internet sitelerinde yer alması ardından yoğun bir takipçi tarafından ziyaret edilmiş ve takipçiler mektupla ilgili kendi olumlu görüşlerini aktarmışlardır. Yapılan açıklamada şu ana kadar sadece İRİB dış yayınlar internet sitelerinde İslam İnkılabı Rehberinin Avrupalı Gençlere 2. Mektubu 19 milyonu aşkın takipçi tarafından ziyaret edilmiştir.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei geçtiğimiz 29 Kasım tarihinde, Paris'te vuku bulan 13 Kasım terör olayları ardında Avrupalı Gençlere hitaben 2. Mektubunu yayınlayarak terörizmin perde arkasındaki ellerini açıklayarak Avrupalı gençlerden olaylara daha duyarlı yaklaşmalarını istemişti.

M.M